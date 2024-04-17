ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الهلال والعين بث مباشر في دوري أبطال آسيا ، ومنذ انطلاق دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، شهدت المنافسات مستوى عالًا من التنافس والإثارة، حيث تنافست الفرق من جميع أنحاء القارة الآسيوية والشرق الأوسط على التأهل إلى الأدوار الإقصائية. والآن، مع بداية الأدوار الإقصائية، يتصاعد رتم الإثارة والمتعة، مما يجعل البطولة أكثر إثارة وتشويقًا.

يعتبر كلاسيكو العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا من بين أبرز اللقاءات المنتظرة والتي تثير اهتمام عشاق كرة القدم في العالم العربي وخارجه، حيث يتواجه الزعيم السعودي وسفير الإمارات في مواجهة حماسية ومثيرة على أرض الملعب. يعتبر الهلال، بلا شك، من أقوى الفرق في القارة الآسيوية، وهو يتطلع إلى تحقيق اللقب وتكريم جماهيره بالتتويج القاري. وقد استطاع الهلال بقيادة مدربه ولاعبيه المميزين أن يتأهل لنصف النهائي بعد أداء مميز في مراحل المجموعات والإقصائيات.

من ناحية أخرى، فإن فريق العين الإماراتي يمثل الإمارات بكل فخر واعتزاز، ويرغب في تحقيق نتائج مميزة في بطولة دوري أبطال آسيا. بالرغم من عدم تتويجه بالبطولة إلا مرة واحدة في نسخة 2003، إلا أنه يحمل آمالًا كبيرة في التتويج باللقب هذا العام. وقد تمكن العين من بلوغ نصف النهائي بعد تخطي عقبة الفرق المنافسة في مراحل الإقصائيات، ويتطلع الفريق لتقديم أداء قوي يمكنه من التأهل إلى النهائي وحصد اللقب الغالي.

لمشاهدة مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 .. اضغط هنا

لذا، يتوقع عشاق كرة القدم لقاءً مثيرًا ومشوقًا بين الهلال والعين، حيث ستكون المواجهة حافلة بالتحدي والإثارة والتشويق. سيكون كل فريق على أتم الاستعداد لتقديم أداء مميز يسعد جماهيره ويقربه من التأهل للمباراة النهائية. وبما أن البطولة تعد الأقوى والأبرز في القارة الآسيوية، فإن هذا اللقاء سيكون فرصة للاستمتاع بأفضل ما في كرة القدم ومتابعة النجوم وهم يتنافسون على الميداليات والتتويج بالبطولة.

متى موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

كان من المقرر أن يُقام كلاسيكو العرب بين العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، ولكن تأجل إلى اليوم التالي، الأربعاء 17 أبريل، على استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة العين والهلال في دوري الأبطال على قناة beIN Sports AFC، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.