شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على نظيرة سموحة بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أشرف مجدى لاعب فريق الجونة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 عقب أستغلال كرة عرضية وتسديدها لتسكن شباك حارس مرمى فريق سموحة.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو فريق الجونة وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف في غياب تام من قبل لاعبى فريق سموحة.

ويقع فريق سموحة فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع.

وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح ، أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أحمد محمود.

خط الوسط .. نور السيد ، رضا صلاح ، أشرف مجدى ، أيمن سعد " موكا ".

الهجوم .. فرانك إيتوجا ، حسام غانم.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من :

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.

خط الدفاع .. محمد مغربي ، محمد مصطفى " ميدو" ، طارق علاء ، محمد متولي .

خط الوسط .. أحمد خالد ، إسلام جابر ، عبد الرحمن عامر، عبد اللطيف .

الهجوم .. حسام حسن ، دودو.