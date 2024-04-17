شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الأهلى إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي بنصف نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة مطار القاهرة، متوجهة إلى الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر الجمعة المقبل فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

وكان الفريق قد أدى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعبا في رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عصر الجمعة المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي، محمود كهربا.

ويغيب عن الأهلي كلا من محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية.



افشة



الدبيس



السولية



ربيعة وفؤاد



شوبير والجوادي



شوبير



طاهر



عبد القادر



قمصان



كريستو



كوكا



كولر



متولي



محمد شوقي



منعم



موديست



هاني