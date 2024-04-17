شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة،فيما يخص الكرة المصرية ومختلف الألعاب الرياضية أبرزها:

عضو مجلس الأهلى يطمئن من سفير مصر بالكونغو على ترتيبات بعثة الفريق

حرص الدكتور محمد شوقى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى رئيس بعثة الفريق الأول كرة القدم المتجهة إلى الكونغو، على إجرا ء اتصال هاتفى مع السفير هشام المقود، سفير مصر فى الكونغو؛ للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

الجمعة.. انطلاق بطولة الجونة للاسكواش بمشاركة 22 دولة و96 لاعبا ولاعبة

تستعد مدينة الجونة، لاستضافة النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات، برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

عودة تاو وكريستو وفؤاد لقائمة الأهلى المتجهة إلى الكونغو

اصطحب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى 24 لاعبا فى رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عصر الجمعة المقبل.

إصابة عبد الله محمد لاعب مودرن فيوتشر بالرباط الصليبى

أعلن مصدر داخل نادى مودرن فيوتشر عن تعرض عبد الله محمد صانع ألعاب الفريق والمعار من الزمالك للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى جراحة عاجلة تحت أشراف الجهاز الطبي.

الأهلى يخوض مرانه الأخير فى مدينة نصر قبل السفر للكونغو.. صور

خاض الأهلى مرانه ظهر اليوم الأربعاء على ملاعب الترتان بفرع النادى بمدينة نصر، قبل أن يتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يتوعد المتسبب فى واقعة إخفاء الكرات بمباراة القمة

كشف مصدر فى نادى الزمالك أنه سيتم توقيع عقوبة على المتسبب فى واقعة إخفاء كرات مباراة القمة التى جمعت الفريق أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى والتى أقيمت الاثنين باستاد القاهرة.

الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد بيومى أمام زد فى الدورى

يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال خدمات محمد بيومى لاعب الوسط أمام فريق زد فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.