في 40 دقيقة.. سفيان رحيمي يسجل “هاتريك” لـ العين في شباك الهلال بدوري أبطال آسيا

تمكن المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، من تمزيق شباك الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع الفريقان حاليًا في دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل رحيمي الهدف الأول للعين بعد 6 دقائق فقط، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

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وعاد النجم المغربي وسجل الثالث من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 38.

وأصبح نادي الهلال ثالث فريق سعودي يسجل سفيان رحيمي، في مرماه خلال منافسات النسخة الحالية، كما أنه سجل في جميع المباريات التي خاضها أمام الأندية السعودية.

وسجل المغربي هدفا في شباك الفيحاء خلال مباراة الذهاب بدور المجموعات، وعاد ليسجل هدفاً في مباراة الإياب.

وفي الدور ربع النهائي، سجل أيضًا هدف الفوز لفريقه أمام النصر في الذهاب، وفي مباراة الإياب سجّل هدفين.