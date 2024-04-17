شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب مودرن فيوتشر قبل مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الغيابات فريق مودرن فيوتشر قبل اللقاء المرتقب مع فاركو، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق، بالإضافة محمود عبد الرحيم جنش الذي حصل على موافقة الجهاز الفني لأداء مناسك العمرة، وعبد الله محمد الذي أصيل بالرباط الصليبي.

فيما يخضع الثلاثى، باسم على وعلى الفيل والمغربى عبد الكبير الوادى لاعبو فريق مودرن فيوتشر إلى اختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق، ووضع تقرير طبى لكل منهم ومنحة إلى الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى لتحديد موقفهم من مواجهة فاركو المقبلة.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام النادي الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، وانتهى بهدف لكل فريق، والذي أقيم بمنافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.