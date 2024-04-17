شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب تقريراً عن مصابي المصري قبل مواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، تقريراً عن مصابي الفريق، لتحديد موقفهم من المشاركة أمام فاركو في المباراة المقبلة.

ويعاني يوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة، فيما يستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى، بالإضافة إلى أحمد عيد المصاب بجزع في أربطة الركبة.

يعود، اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات، وذلك بعد انتهاء إجازة الـ48 ساعة، التى منحها على ماهر للاعبين، وذلك قبل بدء الاستعداد لمباراة فاركو، المقرر إقامتها على استاد برج العرب فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى بدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للنادى البورسعيدى برئاسة الدكتور محمود الشحات، ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس، التى تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية فى المنتخب الأولمبى.