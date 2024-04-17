تشكيل آرسنال وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب آليانز آرينا، لقاء بايرن ميونخ ضد أرسنال، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ويتواجد على دكة البلاء الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي.

تشكيل آرسنال لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تومياسو، جابرييل ماجالايس، ويليام ساليبا، بن وايت.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

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تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة آرسنال

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – إيريك داير – جيريرو – نصير مزراوي.

في خط الوسط: كيميتش – جوريتزكا – لايمر – جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني – هاري كين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.