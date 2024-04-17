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تشكيل آرسنال وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أرسنال - لوتون تاون - الدوري الإنجليزي

أرسنال - لوتون تاون -

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات بطولة .

ويحتضن ملعب آليانز آرينا، لقاء بايرن ميونخ ضد أرسنال، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ويتواجد على دكة البلاء الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي.

تشكيل آرسنال لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تومياسو، جابرييل ماجالايس، ويليام ساليبا، بن وايت.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

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تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة آرسنال

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – إيريك داير – جيريرو – نصير مزراوي.

في خط الوسط: كيميتش – جوريتزكا – لايمر – جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني – هاري كين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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