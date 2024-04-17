تقارير تكشف حقيقة اقتراب عمر مرموش من الانتقال إلى ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم، حقيقة انتقال النجم المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني إلى فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أن اسم الدولي المصري عمر مرموش ارتبط من قبل بالانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي".

وأضاف: "أعلم أن الفريق الإنجليزي تابع عدة لاعبين من فرانكفورت بخلاف عمر مرموش، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الأن لضم مرموش أو أي لاعب آخر من الفريق الألماني".

واختتم: "لم يتم تحديد المقابل المادي لرحيل اللاعب من جانب إدارة فريق فرانكفورت، وما زلنا في مراحل مبكرة من القصة".

وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن وجود اهتمام من جانب إدارة ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت، في يوليو 2023 قادماً من فريق فولفسبورج الألماني.

وخاض مرموش رفقة الفريق الألماني هذا الموسم 36 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفاً، وتقديم 6 تمريرات حاسمة.