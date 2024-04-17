شكرا لقرائتكم خبر عن متعب وغالي وجدو ونجوم الرياضة في عزاء والد وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والمقام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وهم: حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المصرية ، مصطفى عبده وأحمد حسن وأحمد رؤوف وشهاب الدين أحمد نجوم الأهلي السابقين ، محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز ونجم الأهلي السابق، حسين السيد لاعب المصري البورسعيدي ، محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب ، مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر ، أحمد حسن مكي لاعب الزمالك السابق ، أسامة نبيه نجم الزمالك السابق .

وأقيم عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

ونعى النادى الأهلى والد وليد سليمان، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم، "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

حقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولات الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بـ دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الأفريقية، فضلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

وإجمالا شارك وليد سليمان فى 295 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بواقع 16363 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 68 هدفا وصنع 48 هدفا آخر وتلقى 29 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.