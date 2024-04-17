شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مصابى الأهلي قبل موقعة العودة أمام مازيمبي الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من غيابات كثيرة قبل مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عصر السبت المقبل، بعدما توجهت البعثة الحمراء عصر اليوم إلى الكونغو لخوض تلك المواجهة الصعبة.

ويغيب عن رحلة الأهلي إلى الكونغو 6 لاعبين بسبب الإصابات وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية، حيث يحاول الجهاز الفني تجهيز البعض منهم لموقعة الإياب أمام بطل الكونغو يوم 26 أبريل الجاري.

وفيما يخص محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات فإن غيابهم سيستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وإن كان هناك محاولات لتجهيز عاشور لمواجهة الإياب أمام مازيمبي ولكن فرصه ضئيلة للغاية. بينما هناك أكثر من لاعب لديهم فرصة في اللحاق بمباراة الإياب مثل اليو ديانج وياسر إبراهيم ومروان عطية.

وفيما يخص بيرسي تاو فإن اللاعب لا يشكو من إصابات ولكن استبعاده فني بسبب حدوث أزمة مع مارسيل كولر المدير الفني خلال مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعبا في رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عصر السبت المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى الكونغو كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي، محمود كهربا.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية.