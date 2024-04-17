شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يرفع الحمل البدنى للاعبى المصرى استعدادا لفاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق وذلك بعد العودة، اليوم الأربعاء، إلى التدريبات، عقب انتهاء إجازة الـ48 ساعة، التى منحها على ماهر للاعبين، وذلك قبل بدء الاستعداد لمباراة فاركو، المقرر إقامتها على استاد برج العرب فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى بدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للنادى البورسعيدى برئاسة الدكتور محمود الشحات، ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس، التى تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية فى المنتخب الأولمبى.



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