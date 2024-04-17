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التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة إنبي والداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنبي والداخلية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب إستاد بتروسبورت، في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات الممتاز.

وحاول لاعبو الفريقين التسجيل على مدار عمر المباراة خلال الشوطين الأول والثاني إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

 

موقف إنبي والداخلية في جدول ترتيب الدوري المصري

بهذه النتيجة وصل رصيد إنبي للنقطة 29 محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعد الفوز في 8 لقاءات والتعادل بـ5 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

 

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير في الدوري، ولديه 10 نقاط من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل 7 مرات وتلقى 9 هزائم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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