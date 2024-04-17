العين يحجب الهلال ويوقف انتصاراته التاريخية

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- بواسطة أيمن الوشواش - لم يفقد فريق الهلال حظوظه في الوصول إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية رغم خروجه بنتيجة غير متوقعة بخسارته 4/2 أمام العين في لقاء الذهاب لدور نصف النهائي القاري الذي جرى على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإمارتية، وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة الانتصارات التاريخية العالمية عند الانتصار الـ 34، حيث سجل للعين سفيان رحيمي ثلاثة أهداف (بينها ضربتا جزاء)، وكاكاو من ضربة جزاء، وأحرز هدفي الهلال مالكوم وسالم الدوسري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يفقد فريق الهلال حظوظه في الوصول إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية رغم خروجه بنتيجة غير متوقعة بخسارته 4/2 أمام العين في لقاء الذهاب لدور نصف النهائي القاري الذي جرى على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإمارتية، وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة الانتصارات التاريخية العالمية عند الانتصار الـ 34، حيث سجل للعين سفيان رحيمي ثلاثة أهداف (بينها ضربتا جزاء)، وكاكاو من ضربة جزاء، وأحرز هدفي الهلال مالكوم وسالم الدوسري. ولم يظهر الهلال بإطلالته، ولا سيما في الشوط الأول، فيما ظهر نوعا ما في الشوط الثاني، حيث سجل هدفيه في اللقاء الذي شكل فيه المغربي الدولي سفيان رحيمي خطورة بالغة بسرعته التي زادت من حالة الشرود الذهني الهلالي الذي كان من نصيبه أن يتلقى 3 ضربات جزائيه سجلت جمعيها، في حادثة تاريخية لم يعتدها الهلال الذي ترك لمنافسه فراغات ميدانية جعلت عين العين تكتحل بنتيجة الذهاب التي وفرت مسافات كروية من مشوار لقاء الإياب بالرياض الثلاثاء المقبل، حيث باتت مهمة الهلال يشوبها بعض المصاعب نحو اللقب الخامس، وقرب العين الإماراتي نحو لقبه الثاني. أسباب خسارة الهلال: الفشل في اللعب بأسلوب الهجمات العكسية.

وصول العين لمرمى الهلال بأقل الكرات.

الضغط على منطقة سعود عبد الحميد بأكثر من لاعب ومنعه من التقدم.

تفوق العين في النواحي الدفاعية.

اتباع أسلوب السرعات في العين والقدرة على كسر مصيدة التسلل الهلالية. عوامل تفوق العين: تطبيق المفاجأة الكروية بالضغط على لاعبي الهلال والتحول السريع.

السيطرة الميدانية بقيادة الكوري بارك يونغ وتطلعات إريك الجانبية.

التحركات المدروسة للمهاجم سفيان رحيمي عززت حضور وسط العين.

استثمار حالة تقدم الدفاع وتباعد لاعبيه حال الارتداد.

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