شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيرى كليتشى شميزين يحصد جائزة رجل مباراة الداخلية وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النيجيري كليتشي شميزين لاعب فريق الداخلية جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبى عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه أثناء سير اللقاء.

وقام عاطف الأيوبي مراقب المباراة بتسليم كليتشي شميزين جائزة رجل مواجهة الداخلية وإنبي بعد الأداء القوى الذي قدمه لاعب وسط الداخلية خلال اللقاء.

وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.

ترتيب إنبى والداخلية فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الفريق البترولى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 18 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها بعدما خاض 17 مباراة ولديه مباراة وحيدة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 7 مباريات وتلقيه 9 هزائم.