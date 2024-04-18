أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، عودة تاو وكريستو وفؤاد لقائمة الأهلى المتجهة إلى الكونغو.

عودة تاو وكريستو وفؤاد لقائمة الأهلى المتجهة إلى الكونغو

اصطحب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى 24 لاعبا فى رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عصر الجمعة المقبل.

مغادرة الأهلى إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي بنصف نهائي أفريقيا.. صور

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة مطار القاهرة، متوجهة إلى الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كولر يدرس عودة أكرم توفيق لوسط الأهلى أمام مازيمبى

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة أكرم توفيق إلى منطقة الوسط في التشكيل الأساسي لفريقه أمام مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى يهزم الأسمنت الإثيوبى فى البطولة الأفريقية للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره ، الأسمنت الإثيوبى بنتيجة 3/0 ، فى إطار ثالث مواجهات الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية للأندية التى تستضيفها مصر بالنادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل.

محمد الشناوى والنحاس وحسام عاشور يحضرون عزاء والد وليد سليمان

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وهم محمد الشناوي قائد الأهلي، محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عماد النحاس وهشام حنفي وحسام عاشور وعبد الحميد حسن وأحمد خيري وأحمد شكري نجوم الأهلي السابقين، صلاح محسن لاعب الأهلي السابق والمصري البورسعيدي، والدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة.