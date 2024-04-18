شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان رجل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد شعبان حارس مرمى فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى، عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة له، وذلك بعد المساهمة في حصد الثلاث نقاط.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيرة البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.

وجاء هدف فريق طلائع الجيش عن طريق يسرى وحيد في الدقيقة 74 من تسديدة قوية لتسكن شباك محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى.

بهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة بينما توقف رصيد فريق البنك الاهلى عند النقطة 18 محتلا المركز الثالث عشر.