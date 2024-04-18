شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلى بهدف فى دورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.

جاء هدف طلائع الجيش عن طريق يسرى وحيد في الدقيقة 74 من تسديدة قوية لتسكن شباك محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى.

بهذه النتيجة يحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما توقف رصيد البنك الاهلى عند النقطة 18 محتلا المركز الثالث عشر.

وخاض فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل.

خط الدفاع .. محمود الجزار، أيمن أشرف، عاصم صلاح، محمد بسيونى.

خط الوسط .. محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال، إبراهيم حسن.

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.



بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمود شعبان.

خط الدفاع .. خالد سطوحى، حسن مجدى، أحمد متعب، عمر طارق.

خط الوسط .. حميد ماو، فريد شوقى، يسرى وحيد.

الهجوم .. عبد الرحمن "شيكا"، عمر السعيد، موسى دياورا.