شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي حكما لمباراة الاتحاد وسيراميكا والبنا لفيوتشر وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات غدا الخميس، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويدير محمود البنا مباراة فيوتشر وفاركو التي تقام على استاد القاهرة الدولي، ويعاونه أحمد توفيق طلب وإبراهيم السوداني، فيما يكون أسامة إسماعيل حكما رابعا، ومحمد الصباحي على تقنية الفيديو ومحمد يوسف حكم فيديو مساعد.

وفي لقاء آخر، يدير محمود ناجي مباراة الاتحاد وسيراميكا على استاد المقاولون العرب، ويعاونه أحمد صلاح وكريم سعيد، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ويتواجد محمد عادل حكما للفيديو، وأحمد حسام طه حكم فيديو مساعد.

وفي المباراة الثالثة، يدير الحكم محمد سلامة مباراة الإسماعيلي وزد، ويعاونه هاني خيري وصالح محمد، وحكم رابع جلال أحمد، بينما يتواجد محمود بسيوني على تقنية الفيديو وأحمد حمدي حكم فيديو مساعد.