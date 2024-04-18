شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، عودة تاو وكريستو وفؤاد لقائمة الأهلى المتجهة إلى الكونغو.

متعب وغالي وجدو ونجوم الرياضة في عزاء والد وليد سليمان

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والمقام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

إنبى يتعادل مع الداخلية 0 - 0 بدورى NILE

تعادل فريقا إنبى والداخلية سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.

الأهلي يجهز مروان عطية لموقعة العودة أمام مازيمبي

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز مروان عطية لاعب وسط الفريق للحاق بمباراة فريقه أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يترقب رد بو طيب لتسوية مستحقاته تجنبا لإيقاف القيد

جدد مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم واتصالاتهم مع خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، للوصول إلى حل ودى فى أزمة المستحقات المتأخرة لدى النادى، وذلك تجنبا لإيقاف القيد مرة آخرى.

الجونة يفوز على سموحة بهدف دون رد بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

عودة تاو وكريستو وفؤاد لقائمة الأهلى المتجهة إلى الكونغو

اصطحب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى 24 لاعبا فى رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عصر الجمعة المقبل.

عضو مجلس الأهلى يطمئن من سفير مصر بالكونغو على ترتيبات بعثة الفريق

حرص الدكتور محمد شوقى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى رئيس بعثة الفريق الأول كرة القدم المتجهة إلى الكونغو، على إجرا ء اتصال هاتفى مع السفير هشام المقود، سفير مصر فى الكونغو؛ للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.

الزمالك يتوعد المتسبب فى واقعة إخفاء الكرات بمباراة القمة

كشف مصدر فى نادى الزمالك أنه سيتم توقيع عقوبة على المتسبب فى واقعة إخفاء كرات مباراة القمة التى جمعت الفريق أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى والتى أقيمت الاثنين باستاد القاهرة.