شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تجديد عقد موديست مع الأهلي بسبب بند المشاركة مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل البند الذي يتواجد بعقد أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، والذي ينص على تجديد عقد اللاعب تلقائيا مع النادي في حال وصول نسبة مشاركته مع الفريق إلى 75%.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "الأهلي ليس لديه أزمة في الاستمرارية من عدمها، ولكن هناك اتجاه لعدم استمراره بعد نهاية الموسم".

وأضاف: "مسئولو الأهلي أكدوا لي أنه بالفعل هناك بند في عقد موديست ينص على تجديد عقده تلقائيا في حالة وصول نسبة مشاركته مع الأهلي 75%".

واختتم: "أحد المسئولين في الأهلي أبلغني أن هذا البند بالفعل موجود بالعقد، لكنه يشترط أن تكون هذه النسبة من المشاركة في التشكيل الأساسي وحتى الآن نسبة مشاركته مع الفريق بشكل أساسي لم تتخط 38%".