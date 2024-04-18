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"الريال ضد البايرن".. تعرف على موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق الإسباني من الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة ، بعدما تخطى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما تعادل بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق بمجموع المباراتين.

وحقق ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال مع نظيره بايرن ميونخ، الذي تمكن من تخطي أرسنال الإنجليزي، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، أحد يومي 30 أبريل أو 1 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 7 أو 8 مايو المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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