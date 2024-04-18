شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يعقد جلسة مع رئيس بعثة الأهلي فور وصول البعثة للكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد بيبو، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع سريع مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، فور الوصول إلى مطار لوبومباشي بالعاصمة الكونغولية.

وقام بيبو بإطلاع رئيس البعثة على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وكافة الأمور المتعلقة بالبعثة خلال فترة تواجدها في لوبومباشي.

ووصلت بعثة الفريق منذ قليل إلى الكونغو بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر أمس الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.