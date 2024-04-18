بابا فاسيليو: شاهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. ولدي تجارب عديدة في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشار بابا فاسيليو المدير الفني السابق لغزل المحلة والبنك الأهلي إلى أنه كان يتابع مباراة الأهلي والزمالك في دوري نايل.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال بابا فاسيليو، في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "مباراة القمة الأخيرة كانت قوية، لقد شاهدت اللقاء وأنا أتابع الدوري المصري، على مدار 5 سنوات كنت مدربًا هناك"

وأكمل: "أتابع المباريات الكبرى، لقد شاهدت اللقاء من الناحية التكتية، الفريقان مختليفان، الأهلي بدأ اللقاء بطريقة عادية ولم يتعامل بشكل جيد لذلك أجرى كولر 3 تغييرات في بداية الشوط الثاني وتم تغيير طريقة اللعب".

وأردف: "الزمالك حاول أن يتأقلم بطرق مختلفة مع المدرب الجديد، وأعتقد أن الزمالك قد أرتقى في الأداء بشكل كبير وحصل على لاعبين جيدين مثل ماهر والسعيد، ولم يكن لهم الحظ بعد إصابة زيزو".

وذكر: "الزمالك سجل على عكس سير المباراة وفي النهاية حقق فوزًا هامًا".

وأتم: "من السهل أن تنتقد وأنت لا تتحمل المسؤولية، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار لمباراة مازيمبي فهناك وقت كبير للتعافي ما بين المباراتين، فالدوري الإنجليزي يلعبون كل 3 أيام مباراة في أقوى المنافسات حول العالم".

وقال: "ليس هناك أي عذر لتقديم راحة للاعبين في تلك الفترة، والمدير الفني لديه طريقته في التفكير والإدارة".

وتابع: "بالنسبة لي لدي تجربة 5 سنوات في الدوري المصري مع وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وكان لدي هوية وفكر داخل النادي الذي أعمل به".

وأردف: "كنت أعمل بجد خاصة في بلد أشعر بأن التطور ما بين الأجيال الصغير ليس بأعلى المستوى وتحتاج أن تكون مدرب وأب وتساعد اللاعبين والفكرة التي يجب أن تنفذها ونجحت بذلك في الثلاث أندية".