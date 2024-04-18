ميدو: تصريحات وليد دعبس ستحدث وقيعة بين الزمالك ومودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو تصريحات وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر بشأن إخفاء الكرات في مباراة الفريق أمام الزمالك في كأس الكونفدرالية.

وكان فيوتشر قد ودع منافسات كأس الكونفدرالية بعد الخسارة أمام الزمالك بمجموع المباراتين 3 – 2.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": " لا أفهم تصريحات وليد دعبس، فهو من الأشخاص المستثمرين والناجحين في العديد من المجالات وأتعجب من تلك التصريحات".

وتابع: "وليد دعبس استعان بأشخاص ذو خبرة في مجال الرياضة مثل علاء ميهوب وهيثم عرابي الأمر الذي نجح وظهر ثماره على الفريق الذي ولد كبيرًا في الدوري".

وأكمل: "تصريحات وليد دعبس مخالفة لكل ما تحدث عنه سابقًا، وكذلك صرح بالعديد من التصريحات السابقة ضد ناصر ماهر، كما أنه من الواضح وجود مشكلة بين وليد دعبس والزمالك".

وأردف: "ليس من الطبيعي أن يكون سبب غضب وليد دعبس هو وجود مستحقات متأخرة في صفقة ناصر ماهر".

ونصيحتي لـ وليد دعبس: "لو هناك مشكلة مع مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل مع حسين لبيب أحد أكثر الأشخاص احترامًا وسيحل الأزمة مهما كانت، ولكن تلك التصريحات ليست جيدة وأنت تستفز نادي الزمالك وجماهيره، وفيوتشر هو من سيحتاج لصفقات من الزمالك وليس العكس".