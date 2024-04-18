شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة فى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقى، عضو مجلس الإدارة، إلى مقر الإقامة بأحد الفنادق فى مدينة لوبومباشي، الذى يبعد عن المطار 20 دقيقة.

وحرص الدكتور محمد شوقى، عقب الوصول إلى الفندق، على الاطمئنان على عملية تسكين اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء.

ووصلت بعثة الأهلى مطار لوبومباشى بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبى فى المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق تدريباته ظهر الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادى بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامى على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفنى للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.