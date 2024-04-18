وزير الرياضة يجري اتصال هاتفي برئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه فور وصوله مطار القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - قبل انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مصر لبطولة العالم..

الخميس 18/أبريل/2024 - 03:14 ص 4/18/2024 3:14:05 AM

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصال هاتفي برئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه انطونيو سبينيوس

والذي وصل مصر اليوم لحضور المؤتمر الصحفي والذي يعقد غدا وذلك للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025.

ويقام المؤتمر الصحفي غدًا الخميس بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال الاتصال اكد وزير الشباب والرياضة لرئيس الاتحاد الدولي جاهزية مصر من خلال توافر البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية لاستضافة وتنظيم فعاليات ومنافسات بطولة العالم وكذلك جاهزية استضافة مختلف الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.