فاسيليو يعلق على أداء الأهلي والزمالك في القمة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أشار بابا فاسيليو المدير الفني السابق لغزل المحلة والبنك الأهلي إلى أنه كان يتابع مباراة الأهلي والزمالك في دوري نايل.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال بابا فاسيليو، في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "مباراة القمة الأخيرة كانت قوية، لقد شاهدت اللقاء وأنا أتابع الدوري المصري، على مدار 5 سنوات كنت مدربًا هناك"

وأكمل: "أتابع المباريات الكبرى، لقد شاهدت اللقاء من الناحية التكتيكية، الفريقان مختلفان، الأهلي بدأ اللقاء بطريقة عادية ولم يتعامل بشكل جيد لذلك أجرى كولر 3 تغييرات في بداية الشوط الثاني وتم تغيير طريقة اللعب".

وأردف: "الزمالك حاول أن يتأقلم بطرق مختلفة مع المدرب الجديد، وأعتقد أن الزمالك قد ارتقى في الأداء بشكل كبير وحصل على لاعبين جيدين مثل ماهر والسعيد، ولم يكن لهم الحظ بعد إصابة زيزو".

وذكر: "الزمالك سجل على عكس سير المباراة وفي النهاية حقق فوزًا هامًا".

وأتم: "من السهل أن تنتقد وأنت لا تتحمل المسؤولية، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار لمباراة مازيمبي فهناك وقت كبير للتعافى ما بين المباراتين، في الدوري الإنجليزي يلعبون كل 3 أيام مباراة في أقوى المنافسات حول العالم".

وواصل: "ليس هناك أي عذر لتقديم راحة للاعبين في تلك الفترة، والمدير الفني لديه طريقته في التفكير والإدارة".

وتابع: "بالنسبة لي لدي تجربة 5 سنوات في الدوري المصري مع وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وكان لدي هوية وفكر داخل النادي الذي أعمل به".

وزاد: "كنت أعمل بجد خاصة في بلد أشعر بأن التطور ما بين الأجيال الصغير ليس بأعلى المستوى وتحتاج أن تكون مدرب وأب وتساعد اللاعبين والفكرة التي يجب أن تنفذها ونجحت بذلك في الثلاث أندية".

فاسيليو يتحدث عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية

كشف بابا فاسيليو المدير الفني السابق لأندية غزل المحلة والبنك الأهلي ووادي دجلة عن فترته في القيادة الفنية للأندية الثلاث، مشيرًا إلى أنه أحرز تقدما كبير معهم خلال فترة تواجده.

وقال "كنت أعمل بجد مع الأندية التي عملت بها خاصة في بلد أشعر بأن التطور ما بين الأجيال الصغير ليس بأعلى المستوى وتحتاج أن تكون مدرب وأب وتساعد اللاعبين والفكرة التي يجب أن تنفذها ونجحت بذلك في الثلاث أندية".

وواصل: "عندما توليت مهمة القيادة الفنية لـ وادي دجلة كان يحتل المركز الأخير بـ 14 نقطة فقط وحققنا تقدمًا وكذلك غزل المحلة نجحت في الوصول للمراكز الخمس الأوائل في الترتيب".

وأضاف: "توليت القيادة الفنية للبنك الأهلي وكان النادي في وضع صعب، نجحنا في الحفاظ على تواجده في الدوري وكان الأمر لا يصدق ليس بجمع النقاط فقط وإنما بالطريقة التي كنا نسير بها".