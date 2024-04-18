شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يتعاهدون على مصالحة الجماهير بعد خسارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق النادى الأهلى على عقد جلسة خاصة مع بعضهم فور وصول البعثة إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبى فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتعاهد اللاعبون خلال الجلسة على مُصالحة الجماهير خلال مباراتى مازيمبى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تحدث اللاعبون عن الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وأخرها مباراة الزمالك بالدورى التى خسرها الأحمر بهدفين لهدف.

واتفق اللاعبون على وجود أخطاء فى الفريق ولابد من تصحيحها سريعاً من أجل تصحيح المسار ومصالحة الجماهير من خلال التأهل لنهائى دورى الأبطال، وقطع خطوة كبيرة نحو حسم اللقب الأفريقي للمرة الثانية عشر في تاريخ النادى.

ومن المقرر أن يُعيد كولر حساباته بخصوص بعض اللاعبين ومشاركتهم أساسيين خلال الفترة المقبلة بعد مستواهم السيئ أمام الزمالك، وفي مقدمتهم موديست وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ورامي ربيعة، وإن كان خروج الأخير من الحسابات الفنية الفترة المقبلة مُرتبط إلى حد كبير بتماثل ياسر إبراهيم للشفاء في ظل عدم قناعة كولر بمشاركة محمود متولي في خط الدفاع بدلاً من ربيعة.