شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ودريمز الغانى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراتى نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية أمام دريمز الغانى، وذلك بعد الفوز على الأهلى فى المباراة المؤجلة من الجولة العشرة ببطولة الدورى.

موعد مباراة الزمالك و دريمز الغانى

تقام مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى في السادسة من مساء يوم الأحد 21 أبريل الجارى، باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل) في السادسة مساءً أيضاً.

واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

وصعد الزمالك إلى نصف النهائي على حساب مودرن فيوتشر بنتيجة 3 / 2 مجموع مباراتى الذهاب و العودة.

الزمالك يفوز على الأهلى فى قمة الدورى

فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدورى، وسجل للزمالك سيف الجزيرى "هدفين"، وسجل للأهلى أحمد عبد القادر.