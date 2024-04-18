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مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024.. صدام ليفربول وأتالانتا الأبرز

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والعالمية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم يتخلله مواجهات ساخنة في بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويأتي علي رأس المباريات المنتظرة اليوم الخميس، لقاء العودة بين ونظيره فريق أتلانتا الإيطالي، بجانب صدام روما وميلان، ونعرض مباريات اليوم كالتالي.


مواعيد مباريات الدورى الأوروبى والقنوات الناقلة

 

روما X ميلان – 9 مساء - beIN Sports HD 3

أتالانتا X ليفربول – 9 مساء - beIN Sports HD 1

وست هام X باير ليفركوزن – 9 مساء - beIN Sports HD 2

مارسيليا X بنفيكا – 9 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دورى المؤتمر الأوروبى والقنوات الناقلة

 

ليل X أستون فيلا – 6.45 مساء - beIN Sports HD 5

فيورنتينا X فيكتوريا بلزن - beIN Sports HD 6

باوك سالونيكا X كلوب بروج – 9 مساء - beIN Sports HD 9

فنربخشة X أولمبياكوس – 9 مساء - beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

 

التعاون X الخليج – 5 مساء - SSC HD

الشباب X أبها – 8 مساء - SSC HD

الفتح X الرائد – 8 مساء - SSC HD


مواعيد مباريات الدورى المصرى

سيراميكا كيلوباترا X الاتحاد السكندري – 4 مساء

الإسماعيلي X زد – 7 مساء

مودرن فيوتشر X فاركو – 7 مساء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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