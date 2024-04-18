شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق أهلاوى فى الطائرة واليد.. والزمالك يتألق فى القدم فى مواجهات أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر أبريل الجارى 4 لقاءات قمة بين الأهلى والزمالك على صعيد ألعاب مختلفة فى الطائرة سواء سيدات أو رجال وكرة القدم وسوبر اليد، وشهدت لقاءات القمة تفوق أهلاوى حيث حصد رجال الطائرة لقب الدورى الممتاز يوم 5 أبريل الجارى بالفوز على الزمالك فى مجموع لقائى بلاى أوف النهائى.

بينما حقق الأهلى لقب دورى السيدات على حساب الزمالك فى فاصلة تحديد البطل يوم 6 أبريل الماضى ليصل للقب ال 40 فى تاريخه.

كما حقق فريق رجال كرة اليد لقب السوبر الأفريقى بالفوز على الزمالك فى النهائى بنتيجة 23 /21 فى المنافسة التى أقيمت مساء الثلاثاء بالجزائر.

بينما تفوق الزمالك فى قمة كرة القدم المؤجلة من الجولة العاشرة فى الدورى، والتى أقيمت مساء الاثنين بنتيجة 2/1 على استاد القاهرة.