شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتحدى فاركو فى الجولة الـ18 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق فاركو بنظيره مودرن فيوتشر، فى السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.

ويدرس فاركو خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمد سعيد، والدفاع: البحراوي، رامي صبري، ياسين مرعي، جابر كامل، وخط الوسط: سوكاري، محمود عماد، وليد علي فرج، والهجوم: عمرو جمال، سيف تيري، محمد فخري.