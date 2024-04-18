شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات تحسم الصعود للممتاز بين رباعى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس 4 أندية على حجز البطاقة الثانية التى تؤهل صاحبها إلى الدورى الممتاز مباشرة، بعدما حجز فريق بتروجت البطاقة الأولى قبل نهاية مسابقة دورى المحترفين بـ3 أسابيع، بعد الفوز على راية بثلاثية نظيفة فى الجولة السادسة من مرحلة الصعود.

ويصعد أصحاب أول مركزين بشكل مباشر للدورى الممتاز، على أن يخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة فى القسم الثالث على الفوز بالبطاقة الثالثة للصعود للدورى الممتاز.

وتتصارع 4 أندية على خطف البطاقة الثانية للصعود للممتاز مباشرة وهى غزل المحلة ولافيينا ووادى دجلة وحرس الحدود، بعد ابتعاد السكة الحديد وطنطا عن المنافسة على هذه البطاقة.

ونستعرض المباريات الثلاثة المتبقية لرباعى المنافسة على البطاقة الثانية..غزل المحلة 45 نقطة

سيكون فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، صاحب المركز الثانى برصيد 45 نقطة، أمام 3 مواجهات قوية مع راية، لافيينا، بروكسى.

لافيينا 44 نقطة

ويلتقى فريق لافيينا صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة مع كل من حرس الحدود، غزل المحلة، طنطا.

وادى دجلة

يصطدم فريق وادى دجلة بقيادة الكرواتى توليتش القابع في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بأندية القناة، بتروجت، راية.

حرس الحدود

بينما يواجه حرس الحدود بقيادة محمد مكى صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، كلا من لافيينا، طنطا، القناة.

ترتيب دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد مباريات الجولة السادسة..

1 بتروجت 57 نقطة

2 غزل المحلة 45 نقطة

3 لافيينا 44 نقطة

4 وادى دجلة 44 نقطة

5 حرس الحدود 44 نقطة

6 السكة الحديد 38 نقطة

7 طنطا 36 نقطة

8 راية 35 نقطة

9 بروكسى 35 نقطة

10 القناة 31 نقطة