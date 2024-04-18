شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج ينهى برنامجه التأهيلى ويقترب من المشاركة فى مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المالى أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلى من العودة للمشاركة فى مباريات فريقه المقبلة بعدما أنهى البرنامج التأهيلى الخاص به، عقب إصابته فى غضروف الركبة وإجراء عملية جراحية فى النمسا منذ أكثر من شهر ويغيب منذ ذلك الحين عن المشاركة فى مباريات فريقه.

ومن المنتظر أن يخضع أليو ديانج لفحوصات طبية من أجل تحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، وموقفه النهائى من اللحاق بمباراة فريقه أمام مازيمبى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة يوم 26 أبريل الجارى، أو استمرار غيابه على أن يعود لها عقب الانتهاء من مباراتى نصف النهائى الأفريقي.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.