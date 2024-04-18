شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه زد فى دورى NILE الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الإسماعيلى نظيره زد فى السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 14 نقطة.

بينما يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتحسين أوضاعه فى جدول الدورى الممتاز، حتى يبتعد عن المنطقة الخطرة فى جدول الدورى مع بداية انطلاق مباريات الدور الثانى.

ويخضع عبد الرحمن الدح وعلي الملواني لاعبا الإسماعيلي للعلاج المكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي، فيما لا يزال زملاؤهما محمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسي يتدربون منفردين بعد خروجهم من حسابات مدربهم إيهاب جلال حتي نهاية الموسم لعدم تطوير مستواهم للأفضل.

ويدرس مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: أحمد سيد عبد النبي، محمد إسماعيل، مصطفى العش، أحمد زكي، والوسط: محمود نبيل، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، والهجوم: ماتا ماجاسا، شادي حسين، مصطفى زيكو.