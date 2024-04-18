مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال الفرق المتأهلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكتمل بشكل رسمي الأضلاع الأربعة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل كل من أندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند.

وحسم باريس سان جيرمان، تأهله عقب الفوز على حساب نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 6-4، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كانت ثاني بطاقات التأهل من نصيب بوروسيا دورتموند الألماني، على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين.

ونجح بايرن ميونخ الألماني في تخطي عقبة آرسنال والتأهل لنصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-2، حيث تعادل في الذهاب وانتصر في الإياب بهدف.

وأكمل ريال مدريد عقد المتأهلين بعد مباراة ماراثونية أمام مانشستر سيتي امتدت لأشواط إضافية وركلات الترجيح.

وفاز الريال على السيتي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهت نتيجة المباراتين بالتعادل الإيجابي 4-4.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري، حيث يلتقي بايرن ميونخ بفريق ريال مدريد، ويلعب دورتموند ضد باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن تكون مباريات إياب نصف نهائي، يوم 7 مايو المقبل، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على باريس سان جيرمان.