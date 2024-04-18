اخبار الرياضه

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال الفرق المتأهلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكتمل بشكل رسمي الأضلاع الأربعة من نصف نهائي بعدما تأهل كل من أندية الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند.

وحسم باريس سان جيرمان، تأهله عقب الفوز على حساب نظيره الإسباني بنتيجة 6-4، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كانت ثاني بطاقات التأهل من نصيب بوروسيا دورتموند الألماني، على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-4 مجموع المباراتين.

ونجح بايرن ميونخ الألماني في تخطي عقبة آرسنال والتأهل لنصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-2، حيث تعادل في الذهاب وانتصر في الإياب بهدف.

وأكمل ريال مدريد عقد المتأهلين بعد مباراة ماراثونية أمام مانشستر سيتي امتدت لأشواط إضافية وركلات الترجيح.

وفاز الريال على السيتي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهت نتيجة المباراتين بالتعادل الإيجابي 4-4.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري، حيث يلتقي بايرن ميونخ بفريق ريال مدريد، ويلعب دورتموند ضد باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن تكون مباريات إياب نصف نهائي، يوم 7 مايو المقبل، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ، ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على باريس سان جيرمان.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا