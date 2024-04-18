شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بذهاب نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى عصر اليوم الخميس، أول مران فى الكونغو استعداداً لمباراة مازيمبى، المقرر لها الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلى اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالكونغو التى وصل إليها مساء أمس على متن طائرة خاصة بعدما خاض الفريق مراناً صباحياً بالقاهرة.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد، كما ينوى كولر الاستعانة بـ عمر كمال عبد الواحد أساسياً فى الجبهة اليُمنى على حساب محمد هانى، ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.