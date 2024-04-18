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المتحدة للرياضة توقع عقد تسويق اليوم مع الكاراتيه لاستضافة بطولة العالم 2025

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القاهرة - سامية سيد - توقع، اليوم الخميس، الشركة المتحدة للرياضة عقد تسويق مع الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، لاستضافة بطولة العالم المقرر إقامتها 2025.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد اليوم الخميس فى أحد فنادق القاهرة، بحضور قيادات الشركة المتحدة وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى اتحاد الكاراتيه.

واستقر اتحاد الكاراتيه على استضافة بطولة العالم على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، علمًا أن مصر نظمتها من قبل عامى 1983 و1988.

وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF  تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين ( 2024 /2025)  والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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