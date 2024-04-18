شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس رفض موسيمانى ضم سفيان رحيمى للأهلى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل تراجع إدارة النادى الأهلى عن التعاقد مع المغربى سفيان رحيمى لاعب العين الإماراتى الحالى، والذي يتألق رفقة فريقه فى الدورى الإماراتى، وقاده للفوز على الهلال السعودى فى دورى أبطال آسيا، بعدما سجل "هاتريك" فى مرمى الفريق السعودى.

وفجر شوبير مفاجأة فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون تايم إف إم: "تواصلت مع سفيان رحيمى من فترة، وأكد لى إنه كان قد أنهى اتفاقه على الانضمام للأهلى وقت وجود بيتسو موسيمانى على رأس القيادة الفنية للأهلى فى صفقة انتقال حر، وأنهى اتفاقى على كل التفاصيل المالية، والخبر انتشر فى المغرب عن إتمام انتقاله للقلعة الحمراء".

وتابع شوبير أن سفيان رحيمى قال "كنت متفق مع الأهلى وأنهيت كل الأمور لكن المدرب رفض، ومين ما يتمناش ييجى الأهلى، وفعلا كنت طاير من الفرحة إنى هلعب للأهلى وما علمته أن المدرب رفض وفضل على لاعب آخر".

وشدد شوبير: "تحدثت مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، واستفسرت منه هل أنهيت صفقة سفيان رحيمي حقا؟، وأكد لى بالفعل أنه كان قد أتم الصفقة بشكل نهائي قبل أن يتم التراجع عنها، وبعدها كان محرجا من كيفية إخطار اللاعب بالتراجع عن التعاقد معه بناء على رغبة موسيماني".

وكان موسيماني قد فضل التعاقد مع لويس ميكيسوني مقابل مبلغ 900 ألف دولار، عن التعاقد مع سفيان ريحيم في صفقة انتقال حر.