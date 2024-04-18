شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مرتقبة على تشكيل الزمالك فى موقعة دريمز الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك أكثر من تعديل على تشكيل الفريق فى مباراة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية نظراً للغيابات المتوقعة فى اللقاء، ومن أجل الحفاظ على توازن وتماسك الفريق فى المواجهة المصيرية.

ويلتقى الزمالك مع دريمز الغانى يوم الأحد 21 أبريل الجارى، باستاد القاهرة فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويدرس جوميز استمرار الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً فى خط هجوم القلعة البيضاء بعد ظهوره بمستوى جيد خلال مباراة القمة الأخيرة، فضلا عن الدفع بمحمد شحاتة بجوار نبيل عماد دونجا فى منطقة وسط الملعب.

ويعيد جوميز مصطفى شلبى للتشكيل الأساسى خاصة بعد تأكد غياب الثلاثى عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر عن اللقاء لعدم قيدهم فى القائمة الأفريقية بسبب مشاركة اللاعب الأول والثانى فى دورى أبطال أفريقيا مع بيراميدز والثالث مع مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية.