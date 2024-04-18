شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر رحب برحيل موديست فى يناير الماضى وإدارة الأهلى رفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس ترحيب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى برحيل أنتونى موديست مهاجم الفريق الأحمر فى الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم ظهوره بشكل جيد مع الأهلى.

وفجر شوبير مفاجأة فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديون أون تايم إف إم: "كولر أبدى استعداده لرحيل موديست فى يناير الماضى، بشرط أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبى بدلا منه".

تابع: "دائما الانتقالات الشتوية لا تكون بنفس قوة الانتقالات الصيفية بعكس ما حدث مع وسام أبو على لظروف الدورى السويدى الذى كان يلعب فيه اللاعب الفلسطينى، لكن الأهلى رفض بداعى صعوبة توفير العملة الصعبة لضم مهاجم أجنبى جديد بمبالغ كبيرة، ورحب المسئولين بالصبر على اللاعب الفرنسى حتى نهاية الموسم".

وشدد شوبير: "مسئولو الأهلى طالبوا كولر بضرورة مراعاة شرط المشاركة، بحيث لا تتخطى الـ75% حتى لا يكون النادى مضطرا لتفعيل عقد اللاعب وفقا للبند الموضوع في عقد اللاعب".

وكان الأهلى قد تعاقد مع موديست بداية الموسم الحالى فى صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد على أن يتم تجديد عقد اللاعب لمدة موسم جديد حال تجاوز مشاركاته 75% فى الموسم الأول.