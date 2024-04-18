جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري 2024 والقنوات الناقلة لها ترصدها لكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى الدوري المصري و الدوري السعودي و الدوري الأوروبي.

الدوري المصري الممتاز ..

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد .. ستقام في تمام الساعة 4 عصرًا على ملعب ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة 18 من الدوري وستنقل عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق محمد الشاذلي.

الإسماعيلي ضد زد إف سي .. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الإسماعيلية، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق محمد عفيفي.

مودرن فيوتشر ضد فاركو .. ستنطلق الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي وستنقل المواجهة عبر شاشة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق محمد الغياتي.

الدوري الأوروبي ..

روما ضد ميلان .. يستقبل فريق روما الإيطالي ضيفه ومواطنه ميلان مساء اليوم على ملعب الأوليمبيكو بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ستنطلق المباراة الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ليفربول ضد أتلانتا .. يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على أتلانتا الإيطالي بملعب جيويس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر شاشة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

الدوري السعودي للمحترفين ..

التعاون ضد الخليج .. الساعة 5 بتوقيت القاهرة على ملعب نادي التعاون الجديد بالجولة 28، وستنقل عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

الشباب ضد أبها .. الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وستنقل عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.

الفتح ضد الرائد .. يستقبل الفتح ضيفه الرائد مساء اليوم على ملعب نادي الفتح الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق جعفر الصليح.