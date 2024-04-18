كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مستجدات مفاوضات الزمالك لضم محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كيلوباترا، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية: “هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي بين نادي الزمالك ومحمد بسام تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم لرغبة الفريق الأبيض في تدعيم مركز حراسة المرمى”.

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واختتم: “نادي الزمالك يكثف مفاوضاته حاليًا مع محمد بسام للاتفاق معه على كافة الأمور المادية الخاصة بعقده، قبل التفاوض مع ناديه وحسم الصفقة، خاصة وأن هناك رغبة قوية من اللاعب للانضمام للزمالك”.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في مباراة القمة الأخيرة على حساب الغريم التقليدي الاهلي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الزمالك للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي تلعب يوم 21 إبريل الجاري.