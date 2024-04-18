الأهلي يخوض أول مران في الكونغو اليوم استعدادا لمازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي، أول مران اليوم في دولة الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي أمس الأربعاء، إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي، حيث فضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خوض المران الصباحي في القاهرة وبعدها التوجه مباشرة إلى الكونغو.

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، بعد غد السبت، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعمل النادي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل المهمة في مواجهة العودة التي ستقام بعد أسبوع.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر في المباراة الماضية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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