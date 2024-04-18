"كل همه يبروز ابنه".. أحمد سليمان يثير الجدل برسالة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، الجدل، برسائل غامضة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

وكتب أحمد سليمان: "إزاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟".

أضاف: هو مين يعرف يجاوب ع الأسئلة دي؟.. أيه مصلحة الإعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم إن الدنيا كلها قالت صحيحة ؟ … تبارك للزمالك ولا تشكك في فوزه ؟".

أكمل: "وأيه مصلحة الإعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني ؟.. وأيه مصلحة الإعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس، حتى لو على حساب الزمالك؟".

أتم تصريحاته: "ارحمونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها، الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين".

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، يوم الإثنين الماضي، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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