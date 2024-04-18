شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 7 لاعبين أمام زد اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خدمات 7 لاعبين فى مواجهة فريق زد اليوم الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من دورى nile، فى المباراة التى ستقام على استاد الإسماعيلية.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من الحارس كمال السيد، عبد الله حسنى للأسباب فنية، والفلسطينى خالد النبريص لعدم القيد حتى الآن، ومحمد هاشم، كريم عرفات، أحمد محسن، باسم مرسى لعدم الحاجة.

واستعاد الإسماعيلى خدمات محمد بيومى بعد انتهاء إيقافه بسبب حصوله على 3 إنذارات، والذى غاب على إثره عن مواجهة فيوتشر الماضية، ليعود لوسط الدراويش مجددا.

وجاءت قائمة الإسماعيلى التالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزى، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقي.

الوسط: محمد بيومي، محمد حسن، عمر الساعى، محمد مخلوف، هشام محمد، محمد عبد السميع، عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، مروان حمدى.

الهجوم: إيريك تراوري، نادر فرج، أحمد الشيخ، محمد زيدان.