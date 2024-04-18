شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: اعتذرت عن العمل مع حسام حسن لأسباب شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة عرابى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه اعتذر عن التواجد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لأسباب شخصية رغم الحديث مع التؤام والاجتماع معهما.

وقال أسامة عرابى، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، "هناك بعض الأشخاص عاتبتنى على رفض التواجد فى الجهاز المعاون لمنتخب مصر وعلى رأسهم حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للفراعنة".

وأشار أسامة عرابى: "الأسباب التى جعلتنى أرفض التواجد هو عملى الخاص والتحليل فى إحدى القنوات، وحسام حسن مستمر على نهج محمود الجوهرى المدرب التاريخى لمنتخب مصر بسبب العمل معه على مدار سنوات عديدة".

وشدد أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى يتحمل مسئولية تراجع مستوى الفريق فنيا خلال الفترة الماضية وفى مواجهة الزمالك الأخيرة قام بوضع تشكيل بشكل خاطئ وتدارك الأمر فى بداية الشوط الثانى حيث الغيابات كانت صاحب عامل مؤثر ايضاً.

أوضح عرابى: "عقلية اللاعب المصرى لن تتحمل ضغط المباريات، حيث لا يوجد جدول منتظم للمباريات وهذا الأمر يضع المدربين فى مشكلة كبيرة حيث نسبة الإصابات كبيرة ومؤثرة فى الأهلى أيضاً".

وأشار عرابى: "من اللاعبين الذين كانوا الأقرب إلى الاحتراف والوصول إلى العالمية فى جيله محمد عبد الجليل، حيث كان يتمتع بإمكانيات عالية، ووليد صلاح الدين من أفضل المواهب داخل النادى الأهلى، وكنت أتمنى احترافه فى الدوريات الأوروبية".

واختتم أسامة عرابى حديثه: "المدرب الألمانى هولمان من أفضل المدربين فى تاريخ النادى الأهلى، حيث كان تدريبه من أمتع التدريبات ولجميع اللاعبين فى ذلك التوقيت ".