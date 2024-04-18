اخبار الرياضه

ليفربول في مواجهة شرسة مع أتالانتا .. تفاصيل مبارايات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - لقاءات كروية هامة في والعالمي ، فيما يلي تفاصيل مبارايات اليوم .

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس".. 4 مساءً.
مودرن فيوتشر ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.
الإسماعيلي ضد زد.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

الدوري الأوروبي

أتالانتا ضد .. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
مارسيليا ضد بنفيكا.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
وست هام ضد بايرن ليفركوزن.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
روما ضد ميلان.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

دوري المؤتمر الأوروبي

فيرونتينا ضد فيكنوريا بيلزن.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.
ليل ضد أستون فيلا.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.
فنرباخشة ضد أولمبياكوس.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
باوك سالونيكى ضد كلوب بروج.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

التعاون ضد الخليج.. "SSC".. 5 مساءً.
الشباب ضد أبها.. "SSC".. 8 مساءً.
الفتح ضد الرائد.. "SSC".. 8 مساءً.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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