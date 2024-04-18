الأندية السعودية تحتج على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - احتجت الأندية السعودية " الأهلي و النصر و الاتحاد " على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي تأجيل مباراة الهلال والأهلي لأكثر من 3 أسابيه لتقام يوم 6 مايو المقبل، بسبب تأجيل مباراة الهلال والعين لمدة 24 ساعة في دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة الهلال والعين لمدة 24 ساعة لتقام أمس الأربعاء بدلا من الثلاثاء الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئة التي ضربت الإمارات.

الاتحاد والنصر يحتجان على قرار تأجيل المباراة

وأعلن نادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي أمس احتجاجه على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي وأن هذا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه طلب من قبل تأجيل احدى المباريات بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية إلا أن الاتحاد السعودي رفض.

كما أعلن النصر رفضه قرار تأجيل المباراة، مستندًا إلى رفض الاتحاد تأجيل احدى مباريات الفريق هذا الموسم، وأعلن الأهلي أيضًا رفضه القرار مؤكدًا أن الاتحاد لم يأخذ رأيه قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.